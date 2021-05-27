Ученые нашли вызывающих максимальное умиление птиц

Исследователи определили птицу, фотографии которой вызывают больше всего эмоций пользователей в соцсети Instagram. Оказалось, что самыми милыми для людей являются совиные козодои.

Ученые изучали девять самых популярных блогов в соцсети, посвященных птицам. При этом умиление оценивалось по количеству лайков под фотографиями. Также учитывалось общее количество посмотревших снимок и скорость появления «сердечек».

Лидерами по числу лайков оказались совиные козодои, или лягушкороты. Этих птиц насчитывается примерно два десятка видов, они обитают в Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии, островах Океании.

Кроме совиных козодоев, повышенной любовью аудитории соцсети пользовались декоративные голуби, турако и удоды. При этом наименее милыми оказались песочники, сороки, аисты и грифы, отмечается в исследовании.