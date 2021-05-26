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Хирурги извлекли из желудка томской школьницы магнитные цилиндры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © департамент здравоохранения Томской области

Девочка-подросток в Томске проглотила магнитные цилиндры, хирурги достали два из ее желудка, еще два – из кишечника, сообщил в среду департамент здравоохранения Томской области.

Девочку спасли в больнице скорой помощи №2: 16-летняя томичка проглотила четыре магнитных цилиндра, каждый из которых – размером с батарейку.

«Два магнитных цилиндра находились в желудке, два – в двенадцатиперстной кишке. Они уже начали продавливать стенки, что привело бы к перфорации кишечника. Еще сутки и мог возникнуть перитонит, который обернулся бы тяжелыми последствиями для здоровья ребенка», – рассказал главврач больницы Андрей Караваев.

Хирурги попытались удалить магниты с помощью фиброскопа, но разделить их было невозможно из-за сильного магнитного притяжения между ними. Врачам пришлось провести открытую операцию, в ходе которой они смогли разделить магниты руками, не вскрывая желудочно-кишечный тракт. После этого цилиндры уже удалили фиброскопом.

Сейчас 16-летняя девочка чувствует себя удовлетворительно, она уже готовится к выписке. По словам Караваева, каждый год в Томской области происходит до 10 подобных случаев.

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Жизнь #Здоровье
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