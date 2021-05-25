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Модернизированный Су-34М получит функции штурмовика

Источник:
ТАСС
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Фото: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia / CC BY-SA 2.0

Модернизация фронтового истребителя-бомбардировщика Су-34, которой займется новосибирский авиазавод, позволит ему частично решать задачи штурмовой авиации.

«В модернизацию Су-34 заложено "подвешивание" нового оружия, это позволит самолету частично решать функции штурмовика. Советский штурмовик Су-25 устаревает, нового самолета нет, поэтому принято решение реализовать данные возможности на Су-34М», — сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

В августе 2020 года гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первые модернизированные истребители-бомбардировщики Су-34М будут переданы в ВКС РФ в 2021 году.

Всего Минобороны РФ к 2027 году планирует получить не менее 76 модернизированных самолетов Су-34М.

Работы по модернизации самолета до облика Су-34М были начаты в 2019 году. Предполагается оснащение самолета новым вооружением и усовершенствованной авионикой.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Техника
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