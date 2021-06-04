Рогозин назвал максимальный срок службы МКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал максимально возможный срок службы Международной космической станции — она сможет проработать на орбите до 2030 года.

Рогозин уточнил, что существует несколько причин, по которым дальнейшая работа орбитальной лаборатории теряет смысл. Среди них — отсутствие новых задач для исследований на орбите с наклонением в 51 градус и проблемы старения конструкции станции.

По мнению главы Роскосмоса, вместо поддержания МКС лучше заняться развитием национальной станции. По его оценке, содержание своей станции на орбите обойдется в те же деньги, которые сейчас тратятся на поддержание российского сегмента на МКС.

Согласно оценке специалистов, российский сегмент станции изношен на 80%, а его поддержание потребует примерно тех же самых средств, что необходимы будут с 2025 года на развертывание отдельной национальной орбитальной станции.