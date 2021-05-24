Японский мультфильм заработал рекордные деньги

Анимационный фильм «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» с момента своей премьеры в октябре 2020 года собрал в японском прокате 368 миллионов долларов, установив мировой рекорд для аниме.

Фильм обошел по сборам предыдущего лидера — аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Прокат аниме также стал успешным в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америки. В России фильм вышел в прокат 20 мая.

«Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» — фильм-сиквел, созданный режиссером Харуо Сотодзаки по сюжету манги, рассказывающей о юноше, который посвящает свою жизнь убийству демонов, пожирающих людей.

<br>

Любимая сестра главного героя сама была обращена в демона, однако парень пытается ее спасти и вновь вернуть в облик человека. При этом юноша ведет беспощадную войну на истребление сверхъестественных врагов.