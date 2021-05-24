НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Японский мультфильм заработал рекордные деньги

Источник:
Kyodo
444 1
Фото: © кадр из фильма

Анимационный фильм «Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» с момента своей премьеры в октябре 2020 года собрал в японском прокате 368 миллионов долларов, установив мировой рекорд для аниме.

Фильм обошел по сборам предыдущего лидера — аниме-фильм режиссера Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Прокат аниме также стал успешным в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америки. В России фильм вышел в прокат 20 мая.

«Истребитель демонов: Поезд Бесконечный» — фильм-сиквел, созданный режиссером Харуо Сотодзаки по сюжету манги, рассказывающей о юноше, который посвящает свою жизнь убийству демонов, пожирающих людей.

Любимая сестра главного героя сама была обращена в демона, однако парень пытается ее спасти и вновь вернуть в облик человека. При этом юноша ведет беспощадную войну на истребление сверхъестественных врагов.

Еще по теме
Поклонников Marvel обрадовали еще одним тизером к «Локи»
Спейси после скандала вернется в кино с близким к его жизни сюжетом
«Форсаж 9» показал лучший результат в прокате с начала пандемии
Новый тизер показал поклонникам обнаженного Локи
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Забайкальца осудили за групповое убийство свидетеля
Сибирячка за рулем протаранила иномарку и перевернулась. ВИДЕО
Заказчик расторг договор на реконструкцию аэропорта Братска
Танец бийских выпускников восхитил Сеть
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
24 мая 20:15
(МСК)
Чехия
Беларусь
24 мая 20:15
(МСК)
Германия
Канада
Весь календарь
Последние матчи
24 мая 16:15
(МСК)
Словакия 1
Россия 1
24 мая 16:15
(МСК)
Латвия 1
Италия 0
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 27 баллов
  • Vano777777 — 26 баллов
  • vmarch — 26 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
США нашли способ «выбить» Россию из Центральной Азии
СМИ узнали о планах СССР передать Японии часть Курил
Пожилым людям порекомендовали три дозы «ЭпиВакКороны»
«Сбер» запустил сервис аренды автомобилей
Топ комментариев

Иркут 69

Танец и реабилитация нацизма"..? Сумасшедший дом. Сплясал гопак - подвергнул осквернению историческую...

Nik3316

США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...

Гроза10

Вы не понимаете, это другое! (с)

anubis77

Ты лучше секрет раскрой, как ты из своей вселенной в нашу канал связи наладил? Случайно наткнулся?
Sibnet.Ru