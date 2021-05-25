НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия возвращается в небо: как Запад оценил МС-21

Источник:
Sibnet.ru
236 1
Самолет МС-21-300
Взлет МС-21-300 во время испытаний
Фото: © ПАО «Корпорация "Иркут"»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал МС-21 проектом, подобного которому нет ни у одного из конкурентов. А европейские СМИ постарались ответить на вопросы о том, что такое самолет МС-21, станет ли он национальной гордостью России и сможет ли  вернуть технологии в страну.

О создании двухмоторного турбореактивного магистрального самолета XXI века заговорили в начале 2000 годов. Но все понимали, что на развертывание такой программы требуется десятилетия, отмечает польский корреспондент Анджей Щенсняк в материале для «Myl Polska».

Россия после социально-экономической катастрофы 1990-х лишилась значительной части авиационного производства. И выйти из кризиса было непросто — прозападные реформаторы в России поместили неподготовленную к этому промышленность страны в рамки требований ВТО. 

Так, например, экологические нормы в отношении двигателей оказались для российской промышленности убийственными. Рынок захватили западные производители, в российском небе до сих пор занимают доминирующую позицию Boeing и Airbus, перечислило польское СМИ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу на марафоне «Новые знания» сказал то же самое, признавая почти полный крах российского гражданского самолетостроения в 1990 годах. 

«После распада Советского союза авиапром находился в кризисе, и только в начале 2000 годов началось его возрождение. Шаг за шагом», — пишет автор материала.

Россия смогла преодолеть кризис и занялась разработкой МС-21 — среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета. Отечественные инженеры впервые в мире применили композитное крыло для самолетов такой вместимости. Конструкторы разработали и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

Метод вакуумной инфузии — технология производства изделий из композитных материалов. Благодаря вакуумной инфузии удалось снизить время производственного цикла, уменьшить трудовые и энергозатраты.

Для производства композитного крыла нужно большое количество качественного и очень прочного углеволокна. Это армированный полимерный композит, состоит из нескольких слоев тончайших (от 5 до 10 микрометров) углеродных нитей. Материал чрезвычайно прочен и легок.

Раньше оно закупалось в США и Японии — мировых лидеров по его производству. «Ведущую роль в сборке нового самолета играли американские компании. Именно они поставляли сибирскому производителю современные композитные материалы, электронику и авионику… Доля российского вклада в производство была вначале весьма скромной и составляла всего 38%», — пишет польский эксперт.

Это было связано как с отсталостью российской материально-технической базы авиационной промышленности, а также с ориентацией либеральных элит, делавших ставку на международное сотрудничество. Но вскоре ситуация изменилась.

В 2019 году США ввели санкции, сделавшие невозможным поставки композитов в Россию из-за рубежа. А вариант замены материала на металл был невозможен. «Но удар оказался не смертельным. Российское руководство решило побороться», — описывает события польское издание.

Поставщика удалось найти в самой России. Компании Росатома еще до 2019 года и введения санкций занимались освоением производства всей цепочки исходного сырья для авиационных композитов.

«За короткое время мы начали производить эти материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта, кроме того у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж. А значит дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов, возможно, не будет в ближайшие несколько лет», — заверил на марафоне «Новые знания» Мишустин.

Двигатели и авионика

Еще одно последствие политического конфликта для МС-21 — двигатели для лайнера. Первые четыре экземпляра МС-21-300 были оборудованы американскими двигателями Pratt&Whitney. Но после первых санкционных ударов российские разработчики задумались об отечественной альтернативе.

В 2019 году корпорация Ростех передала «Иркуту» первый двигатель ПД-14. В конце 2020 года лайнер модели МС-21-310 с этим двигателем совершил испытательный полет.

«Это совершенно новая конструкция, которая базируется на российских технологиях. Сконструировать двигатель гораздо сложнее, чем самолет, так что его разработка велась с начала века», — отмечается в статье.

Первые машины МС-21-300 уже проходят сертификационные испытания в Европе и в России. Запуск модели в серийное производство планировался в 2021 году, но в апреле стало известно, что с выходом на рынок вновь придется повременить и снова из-за санкций.

Зарубежные партнеры ввели торговые ограничения на использования бортового оборудования. И его опять требуется заменить на отечественное.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что разработчикам предстоит очень «тяжелая напряженная работа», чтобы заместить до 40% иностранного бортового оборудования в проекте.

«Былая слава авиационной империи»

Автор материала в польском издании обратил внимание, что, несмотря на санкции, Россия планирует начать коммерческие перевозки на МС-21 уже в следующем году. 

Он задается вопросом, что значит лайнер для россиян — речь исключительно о «национальной гордости» и восстановлении былой славы авиационной империи? Но тут же предполагает, что России хочет вернуть себе владение технологиями.

«Россияне прекрасно это понимают, и поэтому активно занимаются развитием военных технологий, благодаря чему им удается пресечь агрессивные поползновения значительно превосходящих их по силе противников. То, что служило армии, теперь послужит благу граждан», — резюмировал он.

Справка: Узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 собирается на Иркутском авиационном заводе. Длина машины — 42,2 метра, размах крыла — 35,9 метра. Может принимать до 210 пассажиров. Дальность полета — 5 тысяч километров.

Еще по теме
Модернизированный Су-34М получит функции штурмовика
Авиазавод Улан-Удэ займется сборкой легких вертолетов VRT500
Илон Маск пообещал открытие филиала Tesla в России
Разработчики самолета «Байкал» перечислили основных конкурентов
смотреть все
Экономика #Техника #Авиа #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Россия возвращается в небо: как Запад оценил МС-21
Двуязычные дорожные указатели установят в Горном Алтае
Алтай получил третью вакцину от коронавируса
Град и шквалистый ветер пообещали омичам
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
26 мая 16:15
(МСК)
Россия
Дания
26 мая 16:15
(МСК)
Казахстан
Германия
Весь календарь
Последние матчи
25 мая 20:15
(МСК)
Швейцария 0
Швеция 3
25 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 3
Норвегия 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • rewey — 39 баллов
  • polim10 — 38 баллов
  • Blazangel — 37 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

great_america

"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...

Uynachalnica

ЦитатаРоссии следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

karuto

Гибкая политика Америки уже смешно. Товарищ Сталин не простил Британии начало второй мировой войны, вооружение...
Sibnet.Ru