Россия возвращается в небо: как Запад оценил МС-21

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал МС-21 проектом, подобного которому нет ни у одного из конкурентов. А европейские СМИ постарались ответить на вопросы о том, что такое самолет МС-21, станет ли он национальной гордостью России и сможет ли вернуть технологии в страну.

О создании двухмоторного турбореактивного магистрального самолета XXI века заговорили в начале 2000 годов. Но все понимали, что на развертывание такой программы требуется десятилетия, отмечает польский корреспондент Анджей Щенсняк в материале для «Myl Polska».

Россия после социально-экономической катастрофы 1990-х лишилась значительной части авиационного производства. И выйти из кризиса было непросто — прозападные реформаторы в России поместили неподготовленную к этому промышленность страны в рамки требований ВТО.

Так, например, экологические нормы в отношении двигателей оказались для российской промышленности убийственными. Рынок захватили западные производители, в российском небе до сих пор занимают доминирующую позицию Boeing и Airbus, перечислило польское СМИ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу на марафоне «Новые знания» сказал то же самое, признавая почти полный крах российского гражданского самолетостроения в 1990 годах.

«После распада Советского союза авиапром находился в кризисе, и только в начале 2000 годов началось его возрождение. Шаг за шагом», — пишет автор материала.

Россия смогла преодолеть кризис и занялась разработкой МС-21 — среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета. Отечественные инженеры впервые в мире применили композитное крыло для самолетов такой вместимости. Конструкторы разработали и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

Метод вакуумной инфузии — технология производства изделий из композитных материалов. Благодаря вакуумной инфузии удалось снизить время производственного цикла, уменьшить трудовые и энергозатраты.

Для производства композитного крыла нужно большое количество качественного и очень прочного углеволокна. Это армированный полимерный композит, состоит из нескольких слоев тончайших (от 5 до 10 микрометров) углеродных нитей. Материал чрезвычайно прочен и легок.

Раньше оно закупалось в США и Японии — мировых лидеров по его производству. «Ведущую роль в сборке нового самолета играли американские компании. Именно они поставляли сибирскому производителю современные композитные материалы, электронику и авионику… Доля российского вклада в производство была вначале весьма скромной и составляла всего 38%», — пишет польский эксперт.

Это было связано как с отсталостью российской материально-технической базы авиационной промышленности, а также с ориентацией либеральных элит, делавших ставку на международное сотрудничество. Но вскоре ситуация изменилась.

В 2019 году США ввели санкции, сделавшие невозможным поставки композитов в Россию из-за рубежа. А вариант замены материала на металл был невозможен. «Но удар оказался не смертельным. Российское руководство решило побороться», — описывает события польское издание.

Поставщика удалось найти в самой России. Компании Росатома еще до 2019 года и введения санкций занимались освоением производства всей цепочки исходного сырья для авиационных композитов.

«За короткое время мы начали производить эти материалы самостоятельно. А зарубежные компании потеряли российский рынок сбыта, кроме того у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж. А значит дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов, возможно, не будет в ближайшие несколько лет», — заверил на марафоне «Новые знания» Мишустин.

Двигатели и авионика

Еще одно последствие политического конфликта для МС-21 — двигатели для лайнера. Первые четыре экземпляра МС-21-300 были оборудованы американскими двигателями Pratt&Whitney. Но после первых санкционных ударов российские разработчики задумались об отечественной альтернативе.

В 2019 году корпорация Ростех передала «Иркуту» первый двигатель ПД-14. В конце 2020 года лайнер модели МС-21-310 с этим двигателем совершил испытательный полет.

«Это совершенно новая конструкция, которая базируется на российских технологиях. Сконструировать двигатель гораздо сложнее, чем самолет, так что его разработка велась с начала века», — отмечается в статье.

Первые машины МС-21-300 уже проходят сертификационные испытания в Европе и в России. Запуск модели в серийное производство планировался в 2021 году, но в апреле стало известно, что с выходом на рынок вновь придется повременить и снова из-за санкций.

Зарубежные партнеры ввели торговые ограничения на использования бортового оборудования. И его опять требуется заменить на отечественное.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что разработчикам предстоит очень «тяжелая напряженная работа», чтобы заместить до 40% иностранного бортового оборудования в проекте.

«Былая слава авиационной империи»

Автор материала в польском издании обратил внимание, что, несмотря на санкции, Россия планирует начать коммерческие перевозки на МС-21 уже в следующем году.

Он задается вопросом, что значит лайнер для россиян — речь исключительно о «национальной гордости» и восстановлении былой славы авиационной империи? Но тут же предполагает, что России хочет вернуть себе владение технологиями.

«Россияне прекрасно это понимают, и поэтому активно занимаются развитием военных технологий, благодаря чему им удается пресечь агрессивные поползновения значительно превосходящих их по силе противников. То, что служило армии, теперь послужит благу граждан», — резюмировал он.

Справка: Узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский лайнер МС-21 собирается на Иркутском авиационном заводе. Длина машины — 42,2 метра, размах крыла — 35,9 метра. Может принимать до 210 пассажиров. Дальность полета — 5 тысяч километров.