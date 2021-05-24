Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера

Белорусские власти посадили самолета Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, под предлогом сообщения о его минировании и задержали основателя и бывшего главный редактора оппозиционного telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Лайнер Ryanair летел по маршруту Афины — Вильнюс. Когда он пролетал над территорией Белоруссии, поступила информация о минировании, сообщает близкий к белорусскому президенту telegram-канал «Пул первого»/

«Борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено президенту», — пишет канал. По его данным, Александр Лукашенко отдал приказ «самолет разворачивать и принимать», для сопровождения лайнера по поручению президента в небо подняли истребитель МиГ-29.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД подтвердило задержание Протасевича.

Запад обрушился с резкой критикой на белорусские власти. «Соединенные Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения», — приводит РБК заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.