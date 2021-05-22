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Россиянам предсказали летний дефицит бензина

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, считают эксперты «Российского топливного союза», который объединяет сети АЗС. Если ничего не изменится, этим летом в России ожидается дефицита топлива.

Негативный прогноз содержится в письме главы союза Евгения Аркуши, которое он направил в адрес вице-премьера России Александра Новака. По его мнению, властям необходимо срочно принимать меры по насыщению рынка России топливом.

«Приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — говорится в письме.

Представители ведущих нефтяных компаний и сетей АЗС считают, что нужно поддерживать необходимый уровень маржинальной доходности розничных продаж топлива в размере 10-12% от розничной цены, чтобы иметь возможность оплачивать налоги и эксплуатационные затраты.

По данным топливного союза, во всех регионах страны маржинальная доходность в 2021 году была существенно ниже, а в регионах Дальнего Востока Сибири даже отрицательной из-за роста стоимости топлива на оптовой бирже.

«Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или появлению суррогата для замещения недостающих объемов», — подчеркнул Аркуша.

Союз предложил правительству ряд норм, которые позволили бы стабилизировать ситуацию: увеличить общий объем производства топлива в РФ, ввести временное ограничение экспорта бензина до 1 октября, увеличить норматив минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Поэтому все талантливые ее и покидают, в связи с уникальными возможностями...

great_america

По идее для России это должно быть хорошо. Столько говорили о успехах в развити производства продовольствия...

Nik3316

кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))

west_nik

На чужой каравай - рот не раскрывай!
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