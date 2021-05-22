Китай испытал «чудовищную» пушку

Китай приступил к испытаниям «чудовищной» пушки Гатлинга, которая имеет сразу 20 вращающихся стволов. Это почти в два раза больше, чем у подобных аналогов, состоящих на вооружении, отмечают западные эксперты.

Тесты новой пушки проходили в январе, марте и апреле, пишет The Drive со ссылкой на размещенные в интернете материалы. Предположительно, данное орудие станет компонентом морской системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Специалисты затрудняются назвать калибр оружия, однако предполагает, что он может равняться 30 миллиметрам при скорострельности около 11 тысяч выстрелов в минуту. Такая система достаточно эффективна против любых воздушных целей.

Пушки Гатлинга — разновидность многоствольного оружия с огромным темпом стрельбы. В основном на вооружении разных стран находятся образцы пулеметов и автоматических пушек подобного конструкции, у которых от шести до 12 стволов.