Китай испытал «чудовищную» пушку

Китай приступил к испытаниям «чудовищной» пушки Гатлинга, которая имеет сразу 20 вращающихся стволов. Это почти в два раза больше, чем у подобных аналогов, состоящих на вооружении, отмечают западные эксперты.
Тесты новой пушки проходили в январе, марте и апреле, пишет The Drive со ссылкой на размещенные в интернете материалы. Предположительно, данное орудие станет компонентом морской системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Специалисты затрудняются назвать калибр оружия, однако предполагает, что он может равняться 30 миллиметрам при скорострельности около 11 тысяч выстрелов в минуту. Такая система достаточно эффективна против любых воздушных целей.
Пушки Гатлинга — разновидность многоствольного оружия с огромным темпом стрельбы. В основном на вооружении разных стран находятся образцы пулеметов и автоматических пушек подобного конструкции, у которых от шести до 12 стволов.
vad7958Едро надо послать давно лес восстанавливать!!!)))))
paramedicВ октябре 2007 года на передаче Прямая линия с Владимиром Путиным 70-летний сотрудник новосибирского...
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Nik3316кстати заметил как отмалчивается местный Максимка, для него это новость мозг взорвала))