Эксперта-физика в Барнауле осудили за обман о радиации

Суд Алтайского края оштрафовал эксперта-физика Центра гигиены и эпидемиологии за ложные сведения о радиации, сообщает Западно-Сибирское следственное транспортное управление.

По данным ведомства, с января по декабрь 2020 года по договору с коммерческой организацией он проводил контроль радиационной безопасности партий металлолома. При этом не проводил осмотры и замеры радиационного контроля металлолома, находящегося в железнодорожных полувагонах, составлял соответствующие протоколы и акты, вносил в них заведомо ложные сведения о проведении им радиационного контроля партий лома цветных металлов.

На основании составленных им подложных протоколов заказчики получали заключения об отсутствии локальных источников ионизирующего излучения и радиоактивного загрязнения в металлоломе, которые позволяли отправлять железнодорожные вагоны с ломом металла в адрес получателя.

За совершение служебных подлогов его признали виновным по части 1 статьи 292 УК РФ и приговорили к штрафу.