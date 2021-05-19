Спасшая подругу из ледяной воды сибирская школьница получит 100 тысяч

Второклассница Диана Акушко под Новосибирском вытащила подругу из ледяной полыньи, за это ее семья получит от фонда «+7» 100 тысяч рублей.

ЧП случилось в городе Оби под Новосибирском в апреле. Две второклассницы возвращались домой после уроков, когда одна из них провалилась под тонкий лед на заболоченном озере в полынью.

«Диана вернулась из школы мокрая, заплаканная, с полными сапогами воды. Толком ничего не рассказывает, только плачет, ручонки трясутся и лишь повторяет: "Мама, Настя чуть не утонула". Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила – девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Дианка ее вытащила, я даже не понимаю», – цитирует фонд маму Дианы.

Девочка получила премию «Человек-поступок». Фонд развития регионов России «+7» в ближайшее время выплатит ее семье 100 тысяч рублей.