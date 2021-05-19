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Том Эллис опубликовал постер новых серий «Люцифера»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Люцифер»

Актер Том Эллис исполняющий главную роль в сериале «Люцифер» поделился свежим постером ко второй части пятого сезона. Продолжение выйдет на Netflix 28 мая.

Пятый сезон «Люцифера» был разделен на две части. Первая вышла в декабре 2020, а вторая будет показала с 28 мая этого года. По сюжету пятого сезона на землю прибывает брат-близнец Люцифера — Михаил. Некоторое время он выдает себя за короля ада, но, когда его разоблачают и выясняют истинные мотивы, Люцифер вынужден вернуться из ада, чтобы навести на земле порядок.

Судя по трейлеру второй части сезона, зрители наконец увидят Бога, который спустится на землю, чтобы помирить своих детей. Он сообщает им, что хочет уйти на покой и найти себе приемника. Это приведет к настоящей войне между Михаилом и Люцифером.

Сериал «Люцифер» выходит с 2016 года. Уже вышли четыре полных и половина пятого сезона. Заключительным сезоном станет шестой. Его съемки уже завершились. Выпустить финал «Люцифера» планируют в конце этого года.

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