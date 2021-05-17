Россия задаст НАТО «арктический вопрос»

Деятельность НАТО в Арктике вызывает у России вопросы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что Арктика — «наша территория, наша земля», поэтому арктическая деятельность России законна и легитимна.

«Когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например», — Лавров.

Глава МИД отметил, что НАТО пытается обосновать необходимость прихода альянса в Арктику, однако такие шаги не могут повысить безопасность региона. В связи с этим Лавров предложил возобновить регулярные встречи генштабов вооруженных сил стран-членов Арктического совета.

По мнению российского дипломата, это снизит риски военного плана и повысит предсказуемость в этом регионе. Соответствующее предложение Лавров намерен озвучить западным партнерам уже на этой неделе, на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике.