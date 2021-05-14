Новосибирец споет на шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

Новосибирец, мастер спорта по легкой атлетике Никита
Андриянов в субботу, 15 мая, на телепередаче «Музыкальная интуиция» исполнил
хит «Ресницы», сообщает пресс-служба канала ТНТ.
31-летний Никита Андриянов стал участником шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ, где звезды из мира музыки и юмора отгадывают, кто в студии умеет петь, а кто лишь выдает себя за вокалиста. В новом выпуске свою музыкальную интуицию проверяли Анна Седокова и Алексей Чумаков.
Помогать им находить певцов среди не поющих людей будут резидент шоу «Импровизация» Антон Шастун, актер проекта «Однажды в России» Денис Дорохов, звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив и блогер Роман Каграманов.
Задача звездных гостей звучит просто: определить, кто из 10 специально подобранных участников умеет петь. Но никто не подаст голоса до того, пока его не пригласят на сцену.
Поэтому жюри придется ориентироваться лишь на внешний вид и подсказки ведущего Азамата Мусагалиева. Все выигранные командами деньги отправятся в благотворительный фонд Константина Хабенского и приют для животных «Супер собака».
В новом выпуске шоу принял участие новосибирец, мастер спорта по легкой атлетике Никита Андриянов. Он с удовольствием вышел на сцену, исполнил хит «Ресницы».
«Поскольку я профессиональный спортсмен, эмоции от участия в шоу могу сравнить с ожиданием старта, это предсоревновательный мандраж. Один в один ощущения, как в Call room. В русском языке это накопитель, то место, в котором собираются участники забегов перед стартом, их там разделяют и выводят на место старта. Мне от этого было прикольно, ощущения знакомые именно эмоционально» — сказал Андрианов.
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