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Новосибирцы заняли почти все места в санаториях на лето

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Порядка 80% номерного фонда в санаториях Новосибирской области на лето уже забронировано, сообщила журналистам в четверг председатель комитета по развитию санаторно-курортной отрасли Юлия Шелепенкова.

«Забронировано порядка 80% номерного фонда. Думаю, что через месяц мест вообще не будет, номерного фонда в Новосибирской области скоро будет не хватать», – рассказала Шелепенкова.

По ее словам, прирост количества туристов по сравнению с прошлым годом составил порядка 30%. Загруженность санаториев в этом сезоне связана не только с ограничениями внешнего туризма, но и с программой кешбэка за поездки по внутренним направлениям от российского правительства.

По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланы Фоменко, загруженность новосибирских санаториев в майские праздники была на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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