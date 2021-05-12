Воры придумали новый способ кражи деталей с АвтоВАЗа

Группа сотрудников АвтоВАЗа организовала в уже собранных товарных автомобилях тайники и пыталась вывезти на них украденные детали, сообщило ГУ МВД России по Самарской области.

Полиция изъяла из двух автомобилей 27 свертков с запасными частями в количестве 1278 штук. Ущерб предприятию мог составить более 280 тысяч рублей.

Под уголовное дело попали шесть подозреваемых. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.