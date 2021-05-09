НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Финская разведка заявила о возможной войне России и НАТО в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
306 7
Фото: © U.S. Department of Defense

Арктика может превратиться в новую зону противостояния России и США, такие опасения высказало Минобороны Финляндии в документе, посвященном деятельности военной разведки страны.

«Россия развернула более мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах, а также улучшила боеготовность и возможности проецирования силы своих вооруженных сил. Аналогичная тенденция наблюдается, но заметно более медленными темпами, на территории стран-членов НАТО в регионе», — цитирует документ «Коммерсантъ».

В Финляндии считают, что «ренессанс силовой политики» усилил напряженность в Европе. Также отмечается, что Россия продемонстрировала готовность использовать вооруженные силы для достижения своих целей.

Авторы отчета также считают, что на сегодняшний день прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не представляется наиболее действенным методом.

Еще по теме
Лукашенко подписал декрет на случай своей гибели
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
Оружие Судного дня сохранит России статус сверхдержавы
смотреть все
Политика #Мир #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Парад Победы в Новосибирске засняли из космоса
Омич сжег пять дачных домиков
Военный автомобиль загорелся на параде в Кемерове. ВИДЕО
Новосибирск встретил Парад Победы. ФОТО
Самое популярное
Sony прекратила продажу зеркальных фотокамер
Игроки получили фотореалистичную Metro Exodus бесплатно
Созданная ради шутки криптовалюта обогнала по капитализации «Газпром»
Кузбасс накрыло зеленой пылью
Обсуждение (7)
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
41
Путин отказался поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
32
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Центр Сталина построят в России
28
Политолог назвал «причину» нищеты украинцев
27
Нейросеть воссоздала лицо Ивана Грозного
Sibnet.Ru