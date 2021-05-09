Финская разведка заявила о возможной войне России и НАТО в Арктике

Арктика может превратиться в новую зону противостояния России и США, такие опасения высказало Минобороны Финляндии в документе, посвященном деятельности военной разведки страны.

«Россия развернула более мощные и технологически продвинутые системы вооружения в соседних с Финляндией районах, а также улучшила боеготовность и возможности проецирования силы своих вооруженных сил. Аналогичная тенденция наблюдается, но заметно более медленными темпами, на территории стран-членов НАТО в регионе», — цитирует документ «Коммерсантъ».

В Финляндии считают, что «ренессанс силовой политики» усилил напряженность в Европе. Также отмечается, что Россия продемонстрировала готовность использовать вооруженные силы для достижения своих целей.

Авторы отчета также считают, что на сегодняшний день прямое использование войск для достижения внешнеполитических целей не представляется наиболее действенным методом.