ДТП с электросамокатом поссорило новосибирцев

Электросамокаты заполонили улицы Новосибирска с наступлением тепла. Горожане в соцсетях поспорили, кто виноват в столкновении девушки на самокате и пешехода, которое попало на видео.
Видеозапись сняли на улице Мичурина в центре Новосибирска. Ролик с видеорегистратора автомобиля опубликовали в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». В кадре девушка на электросамокате сбивает женщину-пешехода, обе падают.
«К счастью, в этот раз все обошлось: сбитая девушка самостоятельно поднялась и начала отряхиваться, несмотря на то, что ни горе-пилотессу, ни ее спутника особо не интересовало состояние пострадавшей», – говорится в описании видео.
В комментариях к ролику разгорелись жаркие споры. Многие новосибирцы осудили девушку на самокате, но нашлись и те, кто отозвался негативно о пешеходе.
«Эта тупорылaя неслась и даже не смотрела на дорогу, тетка еще спасла ее, так бы она под машину залетела, которая уже трогалась», «Матрешки зашоренные, ноль реакции, таким тележку в супермаркете страшно доверить», «Два дебила это сила», – написали в комментариях.
maks420я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают
Иркут 69Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...
cftyВы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...
velamЕще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров