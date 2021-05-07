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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ДТП с электросамокатом поссорило новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео АСТ-54

Электросамокаты заполонили улицы Новосибирска с наступлением тепла. Горожане в соцсетях поспорили, кто виноват в столкновении девушки на самокате и пешехода, которое попало на видео.

Видеозапись сняли на улице Мичурина в центре Новосибирска. Ролик с видеорегистратора автомобиля опубликовали в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». В кадре девушка на электросамокате сбивает женщину-пешехода, обе падают.

«К счастью, в этот раз все обошлось: сбитая девушка самостоятельно поднялась и начала отряхиваться, несмотря на то, что ни горе-пилотессу, ни ее спутника особо не интересовало состояние пострадавшей», – говорится в описании видео.

В комментариях к ролику разгорелись жаркие споры. Многие новосибирцы осудили девушку на самокате, но нашлись и те, кто отозвался негативно о пешеходе.

«Эта тупорылaя неслась и даже не смотрела на дорогу, тетка еще спасла ее, так бы она под машину залетела, которая уже трогалась», «Матрешки зашоренные, ноль реакции, таким тележку в супермаркете страшно доверить», «Два дебила это сила», – написали в комментариях.

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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
Sibnet.Ru