ДТП с электросамокатом поссорило новосибирцев

Электросамокаты заполонили улицы Новосибирска с наступлением тепла. Горожане в соцсетях поспорили, кто виноват в столкновении девушки на самокате и пешехода, которое попало на видео.

Видеозапись сняли на улице Мичурина в центре Новосибирска. Ролик с видеорегистратора автомобиля опубликовали в сообществе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». В кадре девушка на электросамокате сбивает женщину-пешехода, обе падают.

«К счастью, в этот раз все обошлось: сбитая девушка самостоятельно поднялась и начала отряхиваться, несмотря на то, что ни горе-пилотессу, ни ее спутника особо не интересовало состояние пострадавшей», – говорится в описании видео.

В комментариях к ролику разгорелись жаркие споры. Многие новосибирцы осудили девушку на самокате, но нашлись и те, кто отозвался негативно о пешеходе.

«Эта тупорылaя неслась и даже не смотрела на дорогу, тетка еще спасла ее, так бы она под машину залетела, которая уже трогалась», «Матрешки зашоренные, ноль реакции, таким тележку в супермаркете страшно доверить», «Два дебила это сила», – написали в комментариях.