Звездный дождь: россияне увидят майский метеорный поток

Россияне в ближайшие ночи смогут полюбоваться первым звездопадом 2021 года — Майскими Акваридами. Яркие метеоры будут видны в ночном небе до 28 мая, все это время Земля проходит сквозь шлейф частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея. Когда ожидается пик метеорного потока и как правильно наблюдать за падающими звездами?

Откуда берутся майские метеоры

Прародительницей метеорного потока Майские Аквариды является комета Галлея, орбиту которой Земля пересекает дважды — в мае и октябре. Имя потока происходит от латинского названия созвездия Водолей (Aquarius), где находится радиант потока, так называется мнимая точка на небосводе, откуда вылетают метеоры.

Пылевые частицы кометного хвоста входят в атмосферу Земли на высотах 100-120 километров со скоростью почти 67 километров в секунду, оставляя за собой длинные и красивые следы. Такие длинные следы метеоры Майских Акварид оставляют из-за специфического расположения радианта над горизонтом.

Комета 1Р/Галлея считается самой известной кометой Солнечной системы, она движется по эллиптической орбите вокруг Солнца, возвращаясь к нему каждые 76 лет. Ближайшее ее появление вблизи звезды ожидается 28 июля 2061 года.

Каждая «падающая звезда» — размером с крохотный камушек или песчинку. Но даже такого размера хватает, чтобы потерянная кометой космическая пыль превращалась в красивый «звездный дождь» над головами наблюдателей.

Пик интенсивности метеорного потока Майские Аквариды ожидается 6-7 мая — в это время в ночном небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час. Однако «падающие звезды» можно посмотреть и позже — поток сохранит активность практически до конца мая, просто ежечасное количество метеоров снизится до 10-30.

Как увидеть звездный дождь

В средних широтах радиант Майских Акварид располагается невысоко над юго-восточным горизонтом. В качестве ориентира можно использовать известное треугольное созвездие Альтаира, Веги и Денеба, сообщается на сайте Московского планетария.

Из-за того, что радиант метеорного потока низкий, наблюдение оптимально вести с 2.00 до рассвета. Лучше всего уехать из города, чтобы не было засветки неба, в условиях мегаполиса будут видны только самые яркие метеоры. Кроме этого, потребуется ясная и безоблачная погода.

Фото: © Московский планетарий

В этом году условия наблюдения майских метеоров благоприятные — убывающая Луна лишь незначительно помешает наблюдениям. Она располагается недалеко от радианта, но появляется из-за горизонта позднее.

Для наблюдений не нужны оптические приборы, так как поле зрения бинокля или телескопа очень маленькое. Намного эффективнее следить сразу за всем небом. Астрономы советуют любоваться «звездным дождем» лежа, для этого можно заранее приготовить шезлонг или спальный мешок.