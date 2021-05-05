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Аналитики заявили о затишье на валютном рынке России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне в апреле этого года покупали иностранную валюту реже, чем в марте — это месяц стал «относительным затишьем» в валютообменных операциях, говорится в аналитическом исследовании банка «Русский стандарт».

«Минувший апрель показал относительное затишье россиян в валютообменных операциях. Видимо на фоне происходящих мировых событий, они решили временно занять наблюдательную позицию, без заметной активности в операциях с долларами и евро. По наблюдениям аналитиков банка "Русский стандарт", в апреле россияне покупали валюту реже, чем в марте, но чаще, чем в феврале», — приводит ТАСС исследование.

Причем, по данным банка, относительно марта в апреле на 18% снизилось количество, а на 25% — общая сумма валютообменных операций. Кроме того, по сравнению с мартом в апреле средний чек снизился на 9% и составил 61 641 рубль.

«С самого начала 2021 года россияне чаще продают доллары и евро, чем покупают. Апрель не стал исключением. В общем количестве валютообменных операций месяца на продажу пришлось 64%, а на покупку — 36%. При этом в общей сумме операций по обмену долларов продажа клиентами заняла долю 49%, а покупка — 51%. В сумме обменных операций с евро в апреле 52% от суммы пришелся на продажу и 48% — на покупку евро», — указывают аналитики.

«В мае при отсутствии геополитической напряженности рубль склонен к дальнейшему укреплению, основной фактор влияния — нефтяные котировки. Ожидаемые торговые диапазоны в мае, по мнению эксперта, для доллара — 73-76,50 рубля, евро — 87-91,50 рубля», — сказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко,

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