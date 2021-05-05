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Сибиряков предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский краевой лесопожарный центр

Пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности может наступить в четырех регионах Сибири впервые в этом году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня», – цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптик уточнил, что опасный уровень ожидается уже на этой неделе, в период со среды по пятницу. В эти дни резко возрастет вероятность возникновения лесных пожаров.

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