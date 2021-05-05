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Омский «Полет» отремонтируют за 5,9 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Андрея Моргунова (Andrei Morgunov) / CC BY 4.0

Подмосковное ООО «Научно-производственное объединение Гидро-Автоматика» отремонтирует омское ПО «Полет» за 5,9 миллиарда рублей. Это необходимо для производства ракеты «Ангара».

Итоги аукциона на разработку документации и капремонт трех корпусов на промышленной площадке опубликованы на сайте Госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет почти 5.9 миллиарда рублей, по такой цене и заключили договор.

Реконструкция затронет две административно-бытовых пристройки, агрегатно-сборочный и листоштамповочный цеха, производственно-складской комплекс, участки изготовления корпусов баков и механической обработки. Эти помещения строили еще в 50-е – 60-е годы.

Исполнителя искали с прошлого года. Согласно техническому заданию, организация должна выполнить все работы не позднее 30 ноября 2023 года.

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