Первый и второй сезоны сериала «Жуки» разом покажут на ТНТ

Два сезона сериала «Жуки» покажут на ТНТ 5 мая, сначала без перерыва будет идти первый сезон, а затем покажут весь второй сезон комедийного проекта, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал «Жуки» рассказывает о молодых айтишниках, которые создали уникальную мобильную программу, но их отправили проходить альтернативную военную службу в глухую деревню. Парням придется работать в непривычных условиях, без постоянного доступа в интернет, гаджетов и удобств.

Первый сезон «Жуков» вышел в 2019 году, а второй — в апреле этого года. Главные действующие лица в сериале Никита Давыдов (Вячеслав Чепуренко), Артемий Шнайдер (Вадим Дубровин) и Дэн Попов (Павел Комаров).

Показ обоих сезонов сериала «Жуки» стартует на ТНТ 5 мая в 12.00 и завершится в 22.00 на ТНТ.