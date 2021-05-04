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Первый и второй сезоны сериала «Жуки» разом покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Жуки»

Два сезона сериала «Жуки» покажут на ТНТ 5 мая, сначала без перерыва будет идти первый сезон, а затем покажут весь второй сезон комедийного проекта, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал «Жуки» рассказывает о молодых айтишниках, которые создали уникальную мобильную программу, но их отправили проходить альтернативную военную службу в глухую деревню. Парням придется работать в непривычных условиях, без постоянного доступа в интернет, гаджетов и удобств.

Первый сезон «Жуков» вышел в 2019 году, а второй — в апреле этого года. Главные действующие лица в сериале Никита Давыдов (Вячеслав Чепуренко), Артемий Шнайдер (Вадим Дубровин) и Дэн Попов (Павел Комаров).

Показ обоих сезонов сериала «Жуки» стартует на ТНТ 5 мая в 12.00 и завершится в 22.00 на ТНТ.

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