Глава ДНР оценил вероятность третьей мировой из-за Украины

Третья мировая война не начнется из-за Украины, ситуация, которая сложилась, выгодно использовать, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как — посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

По его словам, «Украина — это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс».

«После государственного переворота это ровно так выглядит. Поэтому сейчас украинская армия стала ли другой? Конечно, стала другой. Огромные средства выделялись и Соединенными Штатами Америки, и из Чехии оружие, как показывает практика, поставлялось тоже, из Европы, хотя было наложено эмбарго. Это было все. Инструктора открыто работают, обучают, инструктора НАТО, инструктора других стран, все понимаю. И они непосредственно модернизацию прошли и по техническому оснащению, вопросов нет», — добавил глава ДНР.