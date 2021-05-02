Новосибирцу грозит срок за покупки с чужой карты

Житель Новосибирска нашел потерянную карту и рассчитался ей за покупки на 3 тысячи рублей. Теперь ему грозит до шести лет колонии, сообщила прессс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В полицию обратился житель Первомайского района. Он сообщил, что неделю назад потерял банковскую карту. С нее пропали 3 тысячи рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее несудимый 42-летний житель Первомайского района. Полицейские выяснили, что подозреваемый нашел потерянную карту, принадлежащая заявителю и оплатил покупки путем бесконтактного способа оплаты», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, теперь ему грозит до шести лет колонии по статье «Кража». Пока его отпустили под подписку о невыезде.