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Новосибирцу грозит срок за покупки с чужой карты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Новосибирска нашел потерянную карту и рассчитался ей за покупки на 3 тысячи рублей. Теперь ему грозит до шести лет колонии, сообщила прессс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В полицию обратился житель Первомайского района. Он сообщил, что неделю назад потерял банковскую карту. С нее пропали 3 тысячи рублей.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее несудимый 42-летний житель Первомайского района. Полицейские выяснили, что подозреваемый нашел потерянную карту, принадлежащая заявителю и оплатил покупки путем бесконтактного способа оплаты», – говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, теперь ему грозит до шести лет колонии по статье «Кража». Пока его отпустили под подписку о невыезде.

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