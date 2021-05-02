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Сотрудника ФСИН в Иркутске задержали по делу о взятке в 60 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Замначальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области задержан за взятку в размере 60 миллионов рублей, из них он успел получить только 10, сообщило СУ СКР по региону в воскресенье.

По данным следствия, в апреле сотрудник ФСИН получил через посредника часть взятки на сумму 10 миллионов рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал «прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности».

Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Фигуранта арестовали.

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Сотрудника ФСИН в Иркутске задержали по делу о взятке в 60 млн
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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...
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