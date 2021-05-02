Сотрудника ФСИН в Иркутске задержали по делу о взятке в 60 млн

Замначальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области задержан за взятку в размере 60 миллионов рублей, из них он успел получить только 10, сообщило СУ СКР по региону в воскресенье.

По данным следствия, в апреле сотрудник ФСИН получил через посредника часть взятки на сумму 10 миллионов рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал «прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности».

Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Фигуранта арестовали.