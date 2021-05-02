Сотрудника ФСИН в Иркутске задержали по делу о взятке в 60 млн

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Замначальника Управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области задержан за взятку в размере 60 миллионов рублей, из них он успел получить только 10, сообщило СУ СКР по региону в воскресенье.
По данным следствия, в апреле сотрудник ФСИН получил через посредника часть взятки на сумму 10 миллионов рублей. Взамен сотрудник ведомства обещал «прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности».
Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Фигуранта арестовали.
shlidtА какая разница, от кого пустые обещания слышать?
nikit757Опять бензин подорожает значит =(
Иркут 69Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...
лачиновЗакон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...