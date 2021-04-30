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Детская баскетбольная команда разбилась в ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крупное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика произошло в Ставропольском крае, шестеро детей погибли, пострадали 16 человек, среди них — восемь несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Авария произошла на 535-м километре автодороги «Астрахань — Ставрополь», столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и микроавтобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Третьей машиной был легковой автомобиль ВАЗ-2109.

В микроавтобусе было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. Дети были воспитанниками школы олимпийского резерва 2006-2008 годов рождения. Отмечается, что все погибшие — девочки, они играли за одну баскетбольную команду.

По предварительным данным, на повороте грузовик с прицепом опрокинулся и придавил микроавтобус. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины смертельного ДТП.

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