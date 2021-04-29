Мошенники наладили поставки поддельных КамАЗов

Производство поддельных КамАЗов накрыли в России — группа лиц изготавливала грузовики из ремкомплектов и продавала от имени дилеров марки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, участники организованной группы, действуя от имени дилеров ПАО «КАМАЗ», совершали хищения денежных средств покупателей. Злоумышленники продавали автомобили, которые изготавливали из ремонтных комплектов.

При этом машины были оборудованы двигателями низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации на территории России. В паспорта транспортных средств вносились заведомо ложные сведения об их технических характеристиках.

Схема работала с января 2014 года. Группа похитила более 1 миллиарда рублей. Также был нанесен ущерб КамАЗу, так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества.

Задержаны трое фигурантов из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к реализации криминальной схемы. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.