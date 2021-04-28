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Байкальскому нейтринному телескопу поставили ключевую задачу

Источник:
"Научная Россия"
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Фото: © The Baikal-GVD Collaboration

Главная задача нейтринного телескопа, установленного на Байкале в Иркутской области, — найти ответы на происхождения Вселенной в центрах галактик, где расположены гигантские черные дыры, сообщил доктор физико-математических наук, руководитель Нейтринной Программы ОИЯИ Дмитрий Наумов.

Один из крупнейших глубоководный нейтринных телескопов в мире — Baikal-GVD — запустили в марте. Он должен помочь ученым в разгадке тайны эволюции Вселенной и заглянуть в прошлое на миллиарды лет.

По словам Наумова, одна из ключевых задача телескопа — зарегистрировать нейтрино сверхвысоких энергий — в миллиард раз больше, чем энергии, которые рождаются в Солнце.

«Научное сообщество сейчас активно ищет механизм, который приводит к рождению нейтрино таких огромных энергий. Согласно одной из гипотез, ответ нужно искать в галактиках, а точнее в их центрах, где расположены гигантские черные дыры», — цитирует Наумова «Научная Россия».

Сверхмассивные черные дыры находятся в центре практически всех спиральных галактик, добавил он. Их масса в миллионы или даже в миллиарды раз превосходит массу Солнца. 

Некоторые из черных дыр после поглощения звезды выпускают в космос релятивистские струи или джеты. Они могут распространяться в космическое пространство на несколько миллионов световых лет. Возможно, именно в них рождаются нейтрино сверхвысоких энергий, предположил ученый.

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025Maks

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Stabilitron

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