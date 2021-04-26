Томская актриса снялась в новом сериале СТС «По колено»

Актриса из города Стрежевого Томской области Ангелина Стречина сыграла одну из главных ролей в сериале «По колено», который выходит на СТС в мае, сообщила пресс-служба телеканала.
Сериал, который выйдет в эфир 11 мая, рассказывает о парне из провинции Сане Грибове, который хочет покорять мир кино, несмотря на рост 135 сантиметров. Томичка сыграла его подругу и ассистента по актерам Дашу.
«Особенно было интересно "загружать" своего персонажа задачами, ведь у Даши всегда одновременно много дел и планов. Я бы даже сказала так: пока она что-то говорит, в это время ей уже следовало быть в другом месте. А, вообще, ассистенты по актерам – уникальные люди. За ними можно наблюдать постоянно, поэтому в целом образ собирательный», – поделилась актриса.
По сюжету сериала с помощью героини Стречиной Даши Саня получает первую и сразу главную кинороль Черномора в историческом блокбастере.
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