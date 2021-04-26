Политолог назвал пророссийски настроенные города Украины

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Воссоединение Донбасса с Россией — первостепенная задача Москвы, считает Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков
За присоединение Донбасса к России проголосуют не только жители самопровозглашенных республик — ее поддержат и в Харькове, Одессе, Николаеве и Запорожье, сказал Марков в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод».
Но там у населения этих городов нет возможности свободно изъявлять свою волю. «Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача», — приводят «Аргументы недели» слова политолога.
Марков также высказал мнение о проекте «Антироссийская Украина», назвав его «пистолетом, приставленным к нашему сердцу», который нужно «выбить из рук врага».
lopuh64CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!
PraetorianБездарность и тунеядец хочет работу сервиса просто потому, что он может... Чиновничья запретительная...
west_nikамериканские власти каждый год вспоминают жизни всех, кто погиб во время геноцида индейцев во времена...
UynachalnicaАлеша, заведите свой канал, и делайте с ним, что хотите! А по поводу ограничений на канале в суд идите!