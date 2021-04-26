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Политолог назвал пророссийски настроенные города Украины

Источник:
«Аргументы недели»
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Фото: © U.S. Army Europe

Воссоединение Донбасса с Россией — первостепенная задача Москвы, считает Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков

За присоединение Донбасса к России проголосуют не только жители самопровозглашенных республик — ее поддержат и в Харькове, Одессе, Николаеве и Запорожье, сказал Марков в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод».

Но там у населения этих городов нет возможности свободно изъявлять свою волю. «Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача», — приводят «Аргументы недели» слова политолога.

Марков также высказал мнение о проекте «Антироссийская Украина», назвав его «пистолетом, приставленным к нашему сердцу», который нужно «выбить из рук врага».

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Политика #Мир
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