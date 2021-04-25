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Зевота оказалась симптомом серьезных заболеваний

Источник:
РИА Новости
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Фото: 36Bananapies / Attribution License

Люди обычно зевают, когда хотят спать или нуждаются в отдыхе, но этот рефлекторный процесс может оказаться симптомом серьезного заболевания, предупредила врач-психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

«Сменный график, перелет в другие часовые пояса, любые нарушения биологических ритмов и дальнейшая инверсия сна приведут к феномену зевоты. Если сон неэффективный, человек будет периодически днем зевать», — сказал врач-невролог в интервью радио Sputnik

Обычно люди редко зевают днем, но если они начинают делать это постоянно, то это может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний.

«Зевота может сопровождать, например, сердечную недостаточность. При психических расстройствах, связанных с нарушением функций сна — неврозах, депрессии, также может возникать постоянная зевота» — пояснила Голубинская.

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Она также объяснила, почему зевота так заразительна. «Есть такие зеркальные нейроны, они подстраиваются под картинку и вызывают соответствующую реакцию. Если реакция не возникает, то есть мозг не зеркалит, это тоже нормально», — отметила Голубинская.

Многое зависит от функционального состояния человека: если человек бодр, скорее всего, он не будет зевать, заключила психоневролог.

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Топ комментариев

klopman

Да. Почему-то начальники и прокуроры всегда гибнут на "охотах".

Uynachalnica

Цитатав ходе конфликта - похоже не с тем права качать начали...

лачинов

Закон - тайга. Начальники видать не в курсе были.

Uynachalnica

Штрафы сразу увеличивать надо, а то на камеры денег не хватит! На велосипедистов распространяется?
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