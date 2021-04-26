Как делают мирную взрывчатку: пыль, грохот и женский труд

Нажатие на кнопку — и через мгновение раздается мощный взрыв. Земля вспахана, а оранжевый шнур исчез. Корреспонденты Sibnet.ru побывали на новосибирском механическом заводе «Искра» и узнали — какой бывает мирная взрывчатка, и почему, несмотря на умные машины, нельзя отказаться от ручного женского труда.

На земле собрана сеть — на первый взгляд это какие-то провода разного цвета и толщины. Один из элементов вставляют в специальный пусковой прибор, который инициирует процесс.

«И раз, и два, и три», — командует взрывник и нажимает кнопку «Заряд». Серия взрывов звучит, словно пулеметная очередь, и завершается громким хлопком. В воздух поднимается облако пыли.

По-разному взорвались ударно-волновая трубка и детонирующий шнур — первая осталась на поле, а второй исчез. Это основные изделия завода «Искра».

Завод «Искра» (сейчас входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») основан в 1942 году, он был одним из 46 предприятий, перемещенных на восток страны в годы Великой Отечественной войны.

Военный завод, где выпускали гранаты, шашки, детонаторы, встал на мирные рельсы. Здесь постепенно освоили производство охотничьих патронов, детонирующих шнуров, капсюлей-воспламенителей, систем инициирования — сегодня всего 118 видов продукции. В советское время работало четыре похожих завода, сейчас осталось два — в Новосибирске и Муроме.

Насыпать взрывчатку в шнур

«Искра» находится в поселке Пашино и занимает внушительную территорию — 265 гектаров. Это и полигоны, и склады, и цеха — по правилам безопасности все здания одноэтажные.

Первая точка — производство детонирующих шнуров. Это «устройства для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения детонации в зарядах взрывчатых веществ».

Такой шнур запускает взрывы при угледобыче и добыче различных руд. Взрывы также используют для строительства мостов, тоннелей и дорог, в частности для производства щебня, и даже для борьбы с лесными пожарами.

Цех представляет широкий коридор с семью небольшими комнатами, которые запечатываются бронированными дверями. На стенах смонтированы сигнальные лампы — они горят красным, когда работают специальные установки.

Сыпучее взрывчатое вещество надо заключить в обмотки из вискозных и полипропиленовых нитей. Агрегат для этого процесса напоминает ткацкий станок — здесь крутятся несколько катушек, к которым «прилипает» взрывчатка. Временно, чтобы показать процесс, в воронку засыпали манку.

Реальное производство достаточно пыльное. После завершения каждого цикла комнату надо мыть, и с такой работой лучше мужчин справляются аккуратные женщины.

На другом аппарате шнур получает водоизолирующую оболочку. Обе машины работают в камерах с толстыми стенами и за закрытыми бронедверями. Мастера контролируют процесс через окошки.

«Искра» выпускает шнуры разной мощности — они различаются по количеству взрывчатого вещества на метр. Последняя разработка — ДШН-М-160 (то есть 160 граммов взрывчатого вещества на 1 метр) — выполнена по просьбе «Авиалесоохраны».

«Взрывникам понадобится две нитки такого шнура, тогда как раньше использовали пять ниток менее мощного ДШН-80», — говорит директор завода Сергей Кондратьев.

Пожарные с такими шнурами отправятся в труднодоступные места, где невозможно трактором вспахать минерализованные полосы, чтобы отрезать очаги лесных пожаров. Одна нитка ДШН-М-160 способна перебить сосну, поэтому двух шнуров будет достаточно для создания широкой преграды.

Как задержать взрыв

Еще одно изделие предприятия — неэлектрическая система инициирования «Искра», ее можно сравнить с бомбой замедленного действия. Она позволяет выполнить серию взрывов с точнейшей задержкой по времени — от мгновенно до 10 секунд.

Запрограммированные взрывы, например, при добыче горных пород дают минимальное сейсмическое воздействие на природу и могут «управлять» дальностью разлета кусков взорванной массы, то есть способны развести их по времени.

Система инициирования состоит из ударно-волновой трубки и капсюля-детонатора. Первый элемент — это пластмассовый провод, внутри которого нанесен взрывчатый материал. Второй — металлическая гильза, в которой находятся и взрывчатка, и пиротехнический состав, от которого зависит время срабатывания.

Производство трубки — самый шумный процесс. Гудящая машина выдает по 400 метров трубки в минуту и закручивает катушки по 2,5 километра. Провод делают двух цветов: красного — для взрывов на поверхности, зеленого — для подземных работ.

В другом цеху трудится ротационная установка. Ее задача — наполнить втулочные замедлители, которые называют «сердцем» капсюля-детонатора, пиротехническим составом.

Алюминиевые втулки едут по кругу, в них добавляют вещества-замедлители и прессуют. Количество операций зависит от того, насколько медленно должен сработать детонатор. Пока максимально машина делает восемь насыпок и восемь прессовок. Раньше такую работу делали люди, и на конвейере стояли до 16 человек.

В помещении, где собирают неэлектрические системы инициирования, параллельно работают машина и женщины. Их задача одинакова — нарезать провод на нужную длину и при необходимости соединить его через резиновую втулку с капсюлем.

«Автоматические линии позволяют делать много одной и той же номенклатуры. Мы не убираем ручные потоки, потому что есть заявки от мелких потребителей, где надо всего по чуть-чуть. и выгоднее собирать вручную, чем перенастраивать линию», — поясняет Кондратьев.

Почему взрывчатку не сделать без женщин

Две трети коллектива завода — женщины. Мужчины не справляются с монотонной работой руками, а дамы успевают при этом еще и сериал обсудить, улыбается директор «Искры».

Женщины аккуратнее, внимательнее и терпеливее. Одно из действий, которое тоже относится исключительно к женской работе — вручную, на тележке, доставлять по территории взрывчатые вещества.

Для безопасности дорожки всегда, даже зимой, чистят до асфальта, вдоль них установлены специальные столики — возле них можно остановиться и отдохнуть.

Предприятие работает стабильно и ритмично. Средняя зарплата на «Искре» составляет 52 тысячи рублей. В 2020 году завод реализовал продукции на 5 миллиардов рублей, чистая прибыль — почти 490 миллионов рублей. В планах на этот год — превысить показатели.