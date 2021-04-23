НАТО оценило отвод российских войск от границы Украины

НАТО считает «любые шаги по деэскалации со стороны России» важными, заявил представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России на юге страны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал РИА Новости представитель Североатлантического альянса.

По его словам, «НАТО поддерживает Украину, мы продолжаем призывать Россию к соблюдению международных обязательств и вывести все силы с украинской территории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.