НАТО оценило отвод российских войск от границы Украины

НАТО считает «любые шаги по деэскалации со стороны России» важными, заявил представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России на юге страны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.
«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал РИА Новости представитель Североатлантического альянса.
По его словам, «НАТО поддерживает Украину, мы продолжаем призывать Россию к соблюдению международных обязательств и вывести все силы с украинской территории».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Gunja"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...
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GunjaНе смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))
Nik3316а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку