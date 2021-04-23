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НАТО оценило отвод российских войск от границы Украины

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

НАТО считает «любые шаги по деэскалации со стороны России» важными, заявил представитель альянса, комментируя объявление о завершении учений России на юге страны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге РФ.

«Любые шаги по деэскалации со стороны России можно считать важными и давно назревшими… НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России на территории и у границ Украины», — сказал РИА Новости представитель Североатлантического альянса.

По его словам, «НАТО поддерживает Украину, мы продолжаем призывать Россию к соблюдению международных обязательств и вывести все силы с украинской территории».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

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Политика #Мир #Говорят о России #Военная политика #Армия #Конфликты
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Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
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