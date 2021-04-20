Кораблестроение задумали возродить в Омске

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о намерении построить в регионе судостроительный завод и поучаствовать в развитии Северного морского пути.

Как сообщила пресс-служба администрации региона, для Омской области важен прямой выход по реке на Северный морской путь, что позволит увеличить объем перевозимой продукции. Власти области планируют включиться в процесс развития инфраструктуры Северного морского пути.

«Омск – тот самый город, откуда могут осуществляться поставки как строительных материалов для развития инфраструктуры Северного морского пути, так и продуктов питания», – сказал губернатор Бурков.

Кроме того, стратегия развития водного транспорта, которая рассматривается на федеральном уровне, предусматривает строительство судов для использования на речных водных путях.

«Это можно делать на территории Омска. У нас есть вузы, которые готовят специалистов-машиностроителей, есть рабочие специальности, которые необходимы в кораблестроении. Соответственно, мы говорим о перспективах появления завода по строительству судов и о возможности дальнейшего технического обслуживания и ремонта этих судов», – добавил глава региона.