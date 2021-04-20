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Маск прокомментировал смертельное ДТП с Tesla

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Daniel Oberhaus / CC BY-SA 4.0

Автопилот электромобиля Tesla, разбившегося в Техасе, не был активирован, заявил основатель компании Илон Маск.

Tesla на большой скорости не вписалась в поворот и врезалась в дерево в минувшую субботу, погибли двое. По данным полиции Техаса, один человек находился на переднем пассажирском сидении, второй — сзади.

«Полученные к настоящему моменту записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного управления не приобреталась для этой машины», — ответил Маск в Twitter одному из пользователей сети, который отметил, что автопилот отключается через 10 секунд после того, как водитель убирает руки с руля.

Также он подчеркнул, что для работы автопилота на автомобиле нужна определенная дорожная разметка, которой на трассе, где произошла авария, не было.

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