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World of Tanks представил танк в стиле панк-рока

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldoftanks.ru

Необычный танк в стиле панк-рока появился в игре World of Tanks, акция приурочена к выходу десятого альбома «Let The Bad Times Roll» музыкальной группы The Offspring. Экипаж танка состоит из исполнителей коллектива.

Игроки могут получить американский танк TL-1 LPC VIII уровня в фирменном 3D-стиле «Pretty Fly». В состав набора со стилем входят дополнительные элементы кастомизации, также вдохновленные The Offspring.

«Показатель разового урона хорош для среднего танка на VIII уровне — 280 единиц. У TL-1 LPC достаточно огневой мощи, чтобы доставить серьезные неприятности противнику», — отмечается в сообщении на сайте игры.

Ранее World of Tanks а анонсировала выход обновления Modern Armor, которое сделает доступными для игроков современные танки. Так, среди них будут M1A2 Abrams и советский Т-72БМ. Новая линейка бронетехники активируется 27 апреля.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

andrei703333

димка балабол, а как же денег нет, но вы держитесь ?

great_america

А самое главное себе в Кремле платят по стандартам развитых стран - тысячи долларов.

Иркут 69

Он по моему уже деградировал до клинической формы..

rumatam

а этот толстомордый лизаблюд , не заметил что и цены выросли.
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