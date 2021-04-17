World of Tanks представил танк в стиле панк-рока

Необычный танк в стиле панк-рока появился в игре World of Tanks, акция приурочена к выходу десятого альбома «Let The Bad Times Roll» музыкальной группы The Offspring. Экипаж танка состоит из исполнителей коллектива.

Игроки могут получить американский танк TL-1 LPC VIII уровня в фирменном 3D-стиле «Pretty Fly». В состав набора со стилем входят дополнительные элементы кастомизации, также вдохновленные The Offspring.

«Показатель разового урона хорош для среднего танка на VIII уровне — 280 единиц. У TL-1 LPC достаточно огневой мощи, чтобы доставить серьезные неприятности противнику», — отмечается в сообщении на сайте игры.

Ранее World of Tanks а анонсировала выход обновления Modern Armor, которое сделает доступными для игроков современные танки. Так, среди них будут M1A2 Abrams и советский Т-72БМ. Новая линейка бронетехники активируется 27 апреля.