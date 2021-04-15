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Зеленскому пообещали импичмент «за его гражданство»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил, что получил документы о гражданстве Владимира Зеленского и пригрозил тому импичментом.

Информацию об украинском лидере ему предоставили «новые друзья», приводит РИА слова Нескоромного. «Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», — утверждает он.

Нескоромный подчеркнул, что готов предоставить материалы заинтересованным в этом «патриотическим политическим силам», и призвал украинский истеблишмент обратиться к нему за информацией, после обнародования которой они смогут «войти в историю».

Ранее СБУ объявила Нескоромного в розыск как подозреваемого по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова.


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