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Короткое потепление пообещали Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Потепление до +18 градусов придет в Новосибирск в пятницу, но уже в выходные похолодает, начало следующей недели также будет прохладным, сообщила Sibnet.ru в четверг начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Завтра ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью будет 4-6, днем – 16-18 градусов тепла. В ночь (на субботу) ожидаем прохождения холодного фронта», – рассказала синоптик.

В ночь на субботу возможен мокрый снег, скорость ветра в порывах будет достигать 16 метров в секунду. Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ожидается на уровне 1-2 градусов холода ночью и 6-8 градусов тепла днем.

В воскресенье осадков не ожидается. Ночью будет 2-4 градусов ниже нуля, днем – 7-9 выше нуля. По словам собеседницы, до начала третьей декады апреля (следующих четверга-пятницы) существенного потепления не ожидается: ночами температуры будут отрицательными, в дневные часы – слабоположительными.

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