Ученые НГТУ запатентовали снаряд повышенной точности для гаубиц

Аспиранты Новосибирского государственного технического университета создали и запатентовали кумулятивный снаряд повышенной точности для 122-миллимтровых гаубиц Д-30 и САУ «Гвоздика».

Суть разработки заключается в замене ведущего пояска снаряда, который обычно выполнен из меди, на сталь. Это повышает точность за счет «стабилизации потерь на процесс врезания» снаряда в канале ствола.

«Следовательно, скорость вылета будет более стабильной, а значит, будет расти и точность», — сообщил доцент кафедры газодинамических импульсных устройств НГТУ НЭТИ Анатолий Гуськов.

Осколочно-фугасный снаряд повышенной точности предназначается для и уничтожения тактических средств противника: артиллерии, огневых средств и боевой техники — на марше, местах сосредоточения и опорных пунктов, разрушения оборонительных сооружений полевого типа и наблюдательных пунктов.