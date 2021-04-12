Космонавт сфотографировал Кемерово с дымящими трубами

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков поделился снимками российских городов, сделанных с МКС, в их число вошли три сибирских населенных пункта — фотографии он опубликовал в соцсети.

Кудь-Сверчков выложил 10 фотографий, в том числе Барнаула, Кемерова и Абакана с высоты МКС.

«Город Кемерово является одним из самых крупных на сибирских просторах и мощным промышленным центром», — написал космонавт.

Барнаул он также охарактеризовал как мощный промышленный центр, а про Абакан написал, что это небольшой город с довольно древней историей.