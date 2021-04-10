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Тимати выдал трем участницам шоу «Холостяк» черные розы

Источник:
Sibnet.ru
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Тимати в новом выпуске шоу «Холостяк» на ТНТ добавил новое правило, он выдал трем девушкам черные розы. Это пропуск на свидание с выбыванием.

В пятом выпуске шоу «Холостяк» на ТНТ, который вышел 10 апреля, Тимати сходил на свидание с Марией Вебер, которую многие считают победительницей шоу. Она получила в прошлом выпуске белую розу, которая позволяла ей организовать свидание для репера.

Девушка привела Тимати в пустой парк аттракционов. Но свидание Тимати не понравилось. «Девушка должна быть за моей спиной, не иначе», — сказал Тимур Юнусов. После этого он заявил, что больше не будет дарить белую розу.

На церемонии роз Тимати ввел черную розу. Обладательница цветка идет на свидание, после которого она может покинуть проект. Черную розу Тимати вручил Кате Голден, Ларе Лепп и Кристине Кустовой. Последняя взяла розу, а потом сказала на камеру, что «протупила, надо было отказаться». 

При этом две девушки остались совсем без розы. Шоу покинули Дарья Погадаева и Любовь Лишневская.

Сам Тимати перед шоу устроил настоящую пиар-компанию этого выпуска в своих соцсетях. Он написал, что пришел на шоу не ради популярности, денег или любви, а чтобы совершить некий «гамбит». А кроме того, чтобы показать неизвестные грани своей личности. Он еще раз повторил, что прогнозы о победительнице «Холостяка» ошибочны.

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