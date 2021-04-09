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США заявили о сосредоточении российских войск у границ Украины

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Москва отметила, что передвигает войска по своей территории, как считает нужным.

«США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — цитирует РБК Псаки.

По ее словам, на этой неделе были убиты пять украинских солдат. Она назвала происходящее «очень тревожащими знаками».

«Мы также обсуждаем с союзниками по НАТО нашу обеспокоенность по поводу роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности [на Украине]», - добавила пресс-секретарь.

В Кремле заявили, что российская армия может передвигаться по своей территории, как считает нужным. 

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Политика #Мир #Говорят о России #Военная политика #Армия #Конфликты
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