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Китайские инвесторы покинули Россию

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Объем прямых инвестиций Китая в Россию за первый-третий квартал 2020 года рухнул на 52%, следует из опубликованных данных Центробанка РФ.

Вложения снизились с 3,735 до 1,83 миллиардов долларов — фактически, китайские резиденты «забрали» каждый второй доллар, вложенный в реальный сектор российской экономики. При этом объем вложений инвесторов из КНР в капитал российского бизнеса упал почти в пять раз.

Чуть меньше сократились инвестиции в «долговые инструменты» — с 1,45 до 1,35 миллиардов долларов. По сравнению с 2014 годом объем китайских инвестиций в реальный сектор России упал в 2,5 раза.

Текущий показатель — минимальный за все время доступной статистики российского регулятора. Сейчас на Китай приходится лишь 0,4% от прямых иностранных инвестиций в Россию. Для сравнения — это в 68 раз меньше, чем инвестировали в российскую экономику резиденты Кипра.

В частности, Китай отказался инвестировать строительство крупнейшего в России завода по переработке газа в Амурской области, а также признал нерентабельной высокоскоростную железную дорогу из Пекина через Москву в Берлин.

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