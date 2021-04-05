Сибирские регионы оказались в лидерах по приросту населения

Исследователи составили рейтинг российских регионов по увеличению численности населения, в лидерах по естественному приросту оказались Тува и Бурятия.

Население России в 2018-2020 годах уменьшилось на 711 тысяч человек или на 0,5 процента от общей численности, говорится в исследовании РИА Новости. По данным аналитиков, это свидетельствует о сложной демографической ситуации, вызванной естественной убылью населения, которая не компенсировалась за счет мигрантов.

Регионами-лидерами рейтинга по приросту численности населения стали Севастополь, Ингушетия, Ленинградская область и Чечня. В семи регионах общий прирост населения наблюдался за счет естественных причин: в Дагестане, Чечне, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Бурятии.

Еще два региона Сибири оказались в числе тех, где сложилась наиболее сложная ситуация с убылью населения, – это Кемеровская и Омская области.