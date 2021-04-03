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Детский стресс оставил следы на ДНК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Перенесенный в детстве стресс меняет активность генов и повышает вероятность депрессии во взрослом состоянии, выяснили американские ученые медицинского центра Маунт-Синай.

В частности, нередко из-за стресса неправильно формируется так называемое прилежащее ядро, которое нередко называют центром удовольствия. Данное ядро входит в знаменитую систему подкрепления, от работы которой напрямую зависит мотивация человека.

Исследователи обнаружили, что детский стресс вызывает появление специфических меток на одном из белков-гистонов H3, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience. Эти метки приводят к тому, что мозг начинает хуже справляться с критическими ситуациями.

Активность генов меняется, так как в организме вырастает активность модифицирующих ферментов, из-за чего специфические гистоны скапливаются в определенных участках генома и десятилетиями влияют на психологическое состояние.

Открытие позволит корректировать такие детские травмы с помощью медикаментов, которые могут «выключить» активность ферментов. В этом случае мозг постепенно придет в норму. Первые эксперименты на мышах подтвердили реальность подобного лечения.

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DYNAMO7294

И желательно из бункера сразу в отставку!

Egorka72

Ну хоть здесь суд оказался "с мозгами"

Partizan1996

Путин отказался взять выходной после прививки и продолжил воровать в обычном режиме.

pepelmetal

Нужно быть невеликого ума чтобы быть сторонником украинской националистической организации теперь будет...
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