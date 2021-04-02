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Россияне признали Путина самым красивым мужчиной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин признан самым привлекательным мужчиной страны, согласно данным соцопроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие тысяча женщин и столько же мужчин из разных городов страны. «(Путина) считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин», – сказано в сообщении.

На втором месте по привлекательности оказался актер Дмитрий Нагиев, третье место разделили артисты Данила Козловский и Константин Хабенский.

Также россияне проголосовали за политиков Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, телеведущего Ивана Урганта и певца Егора Крида.

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