Россияне признали Путина самым красивым мужчиной

Президент РФ Владимир Путин признан самым привлекательным мужчиной страны, согласно данным соцопроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие тысяча женщин и столько же мужчин из разных городов страны. «(Путина) считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин», – сказано в сообщении.

На втором месте по привлекательности оказался актер Дмитрий Нагиев, третье место разделили артисты Данила Козловский и Константин Хабенский.

Также россияне проголосовали за политиков Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, телеведущего Ивана Урганта и певца Егора Крида.