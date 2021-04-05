Практичное и стильное окно: почему жалюзи лучше штор

Жалюзи больше не считаются исключительно офисным вариантом. Теперь они способны стать изюминкой домашнего интерьера, при этом отлично справляясь с защитой от солнечного света, фонарей и посторонних глаз. Специалисты интернет-магазина «Жалюзник» рассказали, к акие виды жалюзи бывают, как правильно их рассчитывать и как подбирать для разных помещений квартиры и дома.

Почему жалюзи лучше обычных тканевых штор? Они дают отрегулировать количество света или полностью закрывают помещение от взглядов с улицы. Также они проще в уходе.

Тип жалюзи

Основных типов жалюзи — два: горизонтальные и вертикальные в зависимости от того, как размещены планки, или ламели. Вертикальные жалюзи меньше деформируются от ветра и при нагревании, они проще в установке и управлении.

К горизонтальным жалюзи также относят рулонные шторы, где вместо ламелей используется скручивающееся тканевое полотно. Оно может быть как сплошным, так и «зеброй» (или «день-ночь»). На таких занавесках чередуются горизонтальные полоски: полупрозрачные и тканевые. Они расположены на разных слоях, каждым можно управлять по отдельности с помощью подъемного механизма. Еще один вид — плиссе, где ткань складывается гармошкой.

Жалюзи устанавливаются на стене или оконной раме, их можно закрепить и на каждой створке отдельно. Для разных типов используются свои системы управления. Вертикальным нужен карниз.

Рулонные могут наматываться на вал или прятаться в декоративный короб — кассету. Эта модель жалюзи специально разработана для пластиковых окон. По механизму поднятия системы делятся на цепочные и пружинно-инерционные.

Материал

Также жалюзи делятся на несколько типов и по материалу, из которого изготовлены ламели. Это алюминий, пластик, ткань и дерево.

Деревянные жалюзи — самые редкие. Их плюсы: экологичны и долговечны. Но они ограничены по цветовой гамме. И такая конструкция не должна быть излишне массивной, так как потребуется мощное крепление. Важно, что дерево нельзя мыть — только чистить сухой щеткой.

Цветовая палитра алюминиевых, тканевых и пластиковых жалюзи гораздо богаче. Но при множестве достоинств есть и свои недостатки. Пластик — самый бюджетный вариант, но он может деформироваться на солнце, ломаться и желтеть. А минус алюминия — он гремит на сквозняке.

Уход за этими материалами минимальный, даже за тканью, так как ее покрывают специальными пропитками, защищающими от выгорания, пыли и запахов. Достаточно будет протереть поверхность водой или мыльным раствором. Но ткань не терпит заломов — если ее согнуть, как листочек бумаги, то получившуюся полосу ничем не уберешь.

Название «жалюзи» происходит от французского слова jalousie — «ревность». Но исторически уходит на Восток, где ревнивые мужчины прятали женщин от посторонних взглядов.

Жалюзи и интерьер

При выборе жалюзи для домашнего интерьера главный ориентир — дизайн и назначение помещения. Например, для ванной и кухни предпочтительнее алюминиевые или пластиковые ламели.

Деревянные жалюзи подойдут для интерьера в стиле эко, кантри или классика. Алюминиевые — для стиля лофт или хай-тек.

Подбирать цвет жалюзи лучше под пол и мебель, а не под стены, чтобы окно с ними не сливалось. Чтобы окно не терялось в интерьере, лучше выбирать либо более светлые, либо более темные цвета по сравнению с основным цветом помещения.

Если в интерьере доминируют обои или обивка мебели, то цвет жалюзи должен или гармонировать, или контрастировать с основным цветом. Чтобы не было мешанины, в дизайне нежелательно использовать более трех цветов.

Если окна выходят на северную сторону, лучше выбрать занавеси теплых оттенков (оранжевый, золотистый, желтый), чтобы добавить солнца. Холодные тона хороши для солнечных комнат. Жалюзи синего, темно-зеленого, бирюзового оттенка будут давать ощущение прохлады.

Как не ошибиться с размером

Для каждого вида жалюзи существует своя технология замеров. При установке на простенок важно учесть ширину подоконника, на остекление — ширину уплотнительных резинок. В магазине «Жалюзник» есть видео с подробной инструкцией для каждого вида.

Выбирая вертикальные жалюзи, нужно заранее определить, на какую сторону они будут сдвигаться.

Длина жалюзи должна быть меньше на два сантиметра, чем высота проема, иначе внизу будет образовываться «гармошка».

При заказе в интернет-магазине, чтобы не ошибиться с цветом, надо откалибровать монитор, выставив стандартные настройки.

При покупке одних и тех же жалюзи, но в разное время цвет может немного отличаться, так что лучше сразу брать занавеси на все створки или окна.

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