Прототип ракеты Илона Маска взорвался при посадке

Прототип сверхтяжелой ракеты-носителя Starship компании SpaceX взорвался при посадке, трансляция испытаний велась на портале YouTube.

Starship SN11 стартовал с испытательной площадки в штате Техас и поднялся на высоту 10 километров, после чего планировалось опустить ракету на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Однако при приземлении он разбился

Испытания проводили в условиях густого тумана. Во время аналогичных испытаний прототипа в декабре 2020 года, а также феврале и марте текущего года прототипы также взрывались после вертикальной посадки.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите пройдет в 2021 году.