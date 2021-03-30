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Прототип ракеты Илона Маска взорвался при посадке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Прототип сверхтяжелой ракеты-носителя Starship компании SpaceX взорвался при посадке, трансляция испытаний велась на портале YouTube.

Starship SN11 стартовал с испытательной площадки в штате Техас и поднялся на высоту 10 километров, после чего планировалось опустить ракету на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Однако при приземлении он разбился

Испытания проводили в условиях густого тумана. Во время аналогичных испытаний прототипа в декабре 2020 года, а также феврале и марте текущего года прототипы также взрывались после вертикальной посадки.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Глава SpaceX Илон Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите пройдет в 2021 году.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

jeryakob

Чтото говорит что это российский бюджет подарил

mosquito__2010

Цена постоянного ношения тяжестей в тренированности тела ! . А мышцы России никогда не мешали.

an3todic31

самое крепкое в америке это её маразм

Иркут 69

Хабибообразные... Темперамент, вах такой
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