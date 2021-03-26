Эксперты перечислили пять самых мощных кораблей ВМФ России

Эксперты американского журнала The National Interest составили список пяти самых мощных кораблей российского ВМФ. Россия модернизирует корабли советской постройки и активно вводит в строй новые боевые единицы, отметили специалисты.

Список самых мощных кораблей ВМФ России возглавил флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Это самый большой боевой надводный корабль мира, исключая авианосцы.

Вторая в списке — атомная подлодка «Князь Владимир» проекта «Борей». Она оснащена ракетами «Булава». Следующая — АПЛ «Казань» проекта «Ясень-М». Ее главный ударный комплекс — крылатые ракеты «Калибр-М» с дальностью полета до 4500 километров.

Еще один крейсер в списке — «Маршал Устинов», оснащенный после модернизации крылатыми ракетами П-1000 «Вулкан» и также морским вариантом зенитно-ракетного комплекса С-300.

Пятый в списке — корвет класса «Гремящий», способный запускать гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», а также оснащенный установками вертикального пуска ракетам «Калибр» и «Оникс».